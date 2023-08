Polizei schoss auf Auto von Verdächtigem

Wie berichtet, schossen am Sonntagmorgen um 6 Uhr drei maskierte Männer auf eine Haustüre in Bregenz. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung blieb zwar erfolglos, gegen 21 Uhr aber nahm die Polizei dann doch noch die Fährte von zwei Verdächtigen auf - in der berüchtigten Achsiedlung in Bregenz. Die beiden Männer fuhren jeweils gerade in ihrem Auto.