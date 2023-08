Schweiz: Empörung über Diebstahl auf Klettersteig

Täter sollen „ewig schlechtes Gewissen“ haben

An die Diebe richtete der Verein folgende Botschaft: „Wir wünschen der Täterschaft nichts Schlechtes, jedoch dass sie bei jedem Ausflug in den Bergen ein schlechtes Gewissen bis in alle Ewigkeit plagen wird.“ Diebstahlversicherung gibt es laut Medienberichten keine, auch auf eine Anzeige bei der Polizei wurde mangels Erfolgsaussichten verzichtet. Seit dem Facebook-Posting sind übrigens neue Spenden auf dem Konto des Vereins eingetroffen.