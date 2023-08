Feuer auf Sizilien bedroht Häuser und Geschäfte

Überschwemmungen und Stromausfälle in Nord- und Mittelitalien

Inzwischen wurden Nord- und Mittelitalien von schweren Unwettern heimgesucht. Gewitter mit starkem Wind und Hagel überzogen vor allem die Regionen in Ligurien und die Lombardei. In Genua gab es Überschwemmungen und Stromausfälle. Auf der Bahnstrecke Turin-Genua wurde die Verbindung vorübergehend unterbrochen. Unwetter gab es auch in Mailand.