Sizilien im Griff der Flammen: Erste Todesopfer

Am Mittwoch wurden nun drei Todesopfer auf Sizilien gemeldet: In einer verwahrlosten Hütte in Cinsi unweit des Flughafens wurden zwei verkohlte Leichen gefunden - ein Paar im Alter von 76 und 78 Jahren. Darüber hinaus starb am Dienstag eine ältere Frau in Palermo, weil ein Rettungswagen nicht zu ihr fahren konnte.