Künstlern beim Arbeiten über die Schulter schauen

Einzigartiges Design und Handwerk können Interessierte von 31. August bis 2. September wieder am Villacher Kunsthandwerksmarkt bestaunen und ergattern. 50 Aussteller sind vor Ort und präsentieren ihre Angebote, die von Keramik, Glasschmuck, Holzspielzeug über handgemachte Naturseifen bis hin zu Kräuterspezialitäten reichen. „Wir sind stolz, dass wir eine große Vielfalt zeigen können. Die Besucher können vor Ort Unikate kaufen und auf Wunsch gerne ihre individuellen Anfertigungen besprechen und sofort in Auftrag geben“, erklärt Landesinnungsmeister Adolf Pobaschnig. Und wer will, der kann den Handwerkern bei der Arbeit auch über die Schulter schauen.