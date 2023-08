Behördenwahnsinn: Der Hürdenlauf zum Kindergeld

Besonders tragisch ist der Fall einer jungen Mutter, deren Lebensgefährte und Vater ihres Sohnes überraschend gestorben ist. In der Zeit, für die der Mann einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld beantragt hatte, steht die Familie nun ohne Einkommen da. Volksanwalt Bernhard Achitz fordert eine Gesetzesänderung: „Nach dem Tod des Partners von einem Tag auf den anderen als alleinerziehende Mutter dazustehen, ist an sich schon hart. Ich sehe nicht ein, dass sie auch noch um das Kinderbetreuungsgeld umfällt. Jetzt ist das Parlament am Zug, für solche Fälle wieder eine Härtefallregelung einzuführen.“