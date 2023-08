Heimfluch fand nach einer Ewigkeit sein Ende

Noch nie hatte Ernst Lottermoser als Trainer von St. Johann in Bischofshofen verloren. Der letzte Sieg des BSK zu Hause gegen den Nachbarn war sowieso schon Jahrzehnte zurückgelegen. Doch irgendwann hat jede (Un-)Serie ein Ende. Der Landesmeister feierte am Freitagabend einen 2:0-Sieg daheim im Derby, rückte auf den dritten Platz in der Westliga-Tabelle vor. St. Johann bleibt vorerst Schlusslicht.