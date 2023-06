„Ziel ist es, in die zweite Liga aufzusteigen“

Kapp zwei Wochen nach dem Ende einer äußerst erfolgreichen Saison, befindet sich Landesmeister Bischofshofener SK 1933 wieder in der Vorbereitung für die kommende Spielzeit. Trainer Raphael Laghnej wird am Donnerstag die Arbeit vor Ort aufnehmen. Der 49-Jährige, der noch auf Wohnungssuche zwischen Hallein und dem Raum Salzburg ist, gab für sein Engagement im Pongau das begehrte Amt als Leiter des Nachwuchszentrums beim deutschen Profi-Klub SV Sandhausen auf. Warum? „Ich wollte endlich wieder auf den Platz zurückkehren. Außerdem war es schon sehr lange mein Wunsch, in Österreich zu arbeiten. Der ist damit in Erfüllung gegangen“, grinst der Deutsch-Tunesier im Gespräch mit der „Krone“.