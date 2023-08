Violette Watsche für den Landesmeister!

Tabellenführer gegen Landesmeister, 1400 Zuschauer in Maxglan, fast wolkenloser Himmel - alles war angerichtet für den Schlager der Runde in der Regionalliga West. Austria Salzburg übernahm aber schnell das Kommando. Die beste Chance hatte Yannic Fötschl, der allein vor Gäste-Goalie Mirel Kahrimanovic an diesem scheiterte (20.). In Minute 34 gingen die Hausherren schließlich in Führung. Nach einem Foul an Marinko Sorda verwandelte Kapitän Mathias Theiner einen Elfer.