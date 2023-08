Kollektives Aufatmen bei den Pongauer „Wölfen“

Die Sorgenfalten an so mancher Pongauer Stirn wurden zuletzt sicher größer. Mit drei Niederlagen hatte St. Johann in der Westliga einen Katastrophen-Start hinter sich. Nach dem 1:0-Heimerfolg gegen Schwaz fiel vielen wohl ein Stein vom Herzen. „Unter der Woche hatten wir viel aufgearbeitet. Donnerstag wollten alle noch mal trainieren, alle ziehen an einem Strang, das übertrug sich auch auf die Partie“, strahlte Goldtorschütze Benjamin Ajibade. Auch Trainer Ernst Lottermoser konnte wieder lächeln: „Das tat natürlich gut, wir haben gesehen, dass wir es doch noch können.“