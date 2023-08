Vali Höll steht vor sieben intensiven Wochen

Vali Höll hat heuer schon sehr viel erreicht. Zum einen der ersehnte Heimsieg beim Mountainbike-Weltcup in Leogang, zum anderen die Titelverteidigung im Downhill bei der Rad-WM Anfang August. Nach zwei Wochen Rennpause geht es für die Saalbacherin am Samstag wieder im Weltcup in Andorra weiter. „Die vergangenen zwei Wochen waren ziemlich stressig. Ich war in der Schweiz zum Trainieren“, erzählt die Weltmeisterin.