Höll-Gegnerin: „Dann ist sie einfach unschlagbar“

Doch: Der lang ersehnte Heimsieg in Leogang, aktuell Platz zwei im Gesamtweltcup und der Weltmeistertitel sprechen Bände. Ruhig angehen ließ sie es allerdings beim Feiern danach: „Ich habe den Titel ein bisschen mit dem Team gefeiert, es war aber nichts Großartiges. Wenn ich daheim bin, steigt mit meiner Familie eine Barbeque-Party.“ Nun bleibt ein wenig Zeit zum Verschnaufen. Die kommenden Wochen will sie zum Trainieren nutzen. Am 25. August geht es in Andorra wieder weiter.