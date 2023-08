Einzig Höll hält die Fahnen im Mountainbike hoch

Im Downhill-Weltcup hält Ausnahmekönnerin Höll die Fahnen hoch. „Über die Vali brauchen wir in Wahrheit eh nicht reden. Die hat schon bewiesen, dass sie weltklasse ist“, schwärmt Hödlmoser von der zweifachen Weltmeisterin. Aber dahinter? „In Leogang spielt sich viel ab. In der U15 und U17 gibt es einige Fahrer, die am aufsteigenden Ast sind“, erklärt Hödlmoser.