Spießrutenlauf für die Errichtung eines Carports

Umwidmung in Lagerfläche

Die Gemeinde lehnte eine neuerliche Rückwidmung von Grün- in Bauland ab. „Auf mein Drängen wurde aber einer Umwidmung eines kleinen Teils des Grundstücks auf Lagerfläche zugestimmt“, so Priller. Dafür musste ein neuer Widmungsplan erstellt werden und dieser nach einem Gemeinderatsbeschluss beim Land zur Genehmigung eingereicht werden.