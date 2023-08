Jeep Compass: Stark ans Limit - aber nicht weiter

Ein Compass weist die Richtung - bzw. zeigt er fix in eine bestimmte. So ist das auch beim so benannten Jeep: Die Motoren werden kleiner und vor allem geht es Richtung Elektro. Den markentypischen Allradantrieb gibt es nur noch via angehängter E-Achse. Wie hier bei der Topmotorisierung mit 240 System-PS. Ein Plug-in-Hybrid mit Stärken und Schwächen, wie „Krone“-Motorredakteur Stephan Schätzl hier im Video-Fahrbericht zeigt.