Rubelkrise: Russen kämpfen mit den Kriegsfolgen

Kremlchef Wladimir Putin, der vor 18 Monaten am 24. Februar 2022 seine Invasion in der Ukraine begann und damit weltweit Turbulenzen auslöste, verweist gern auf die immer noch solide Wirtschaft. „Die aktuelle Haushaltssituation ist im Wesentlichen beständig“, sagte Putin erst am Dienstag. Bis Jahresende erwartet er aber ein Defizit von zwei Prozent, weil die Ausgaben höher sind als die Einnahmen.