So pfeifen russische Milliardäre auf Sanktionen

Italien: Bereits 2 Millarden eingefroren

Am Dienstag berichtete Italiens Chef der Einheit für die Finanzinformation (UIF), Enzo Serata, in seinem Jahresbericht vor dem Parlament, dass die Apenninenhalbinsel bereits zwei Milliarden Euro an Vermögenswerten von russischen Milliardären eingefroren habe. Betroffen seien etwa Bankkonten, aber auch Jachten und Villen.