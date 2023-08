Was ist bloß mit Wladimir Putins Stimme los?

Putin bietet sich als Getreidelieferant an

Beim BRICS-Gipfel bot er an, ukrainische Getreidelieferungen auf dem Weltmarkt durch russische Transporte zu ersetzen, sowohl „auf kommerzieller Basis als auch durch unentgeltliche Hilfe an die bedürftigen Länder“. In einem ersten Schritt habe Russland beschlossen, sechs afrikanischen Ländern gratis zwischen 25.000 und 50.000 Tonnen Getreide zu liefern, sagte der 70-Jährige.