Ehefrau malträtiert: War es versuchter Mord?

Es sind schreckliche Szenen, die sich in der Nacht auf Samstag in einer Innsbrucker Wohnung abgespielt haben. Laut „Krone“-Informationen habe der Bosnier dort vermeintliches Diebesgut deponieren wollen, womit seine Frau jedoch nicht einverstanden gewesen sein soll. Das war für den 35-Jährigen zu viel, die Wut sei in ihm aufgestiegen, die er an seiner Frau ausgelassen haben soll.