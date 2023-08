Frau massiv verprügelt: „Sie hatte Todesangst“

Völlig eskaliert ist - wie erst jetzt seitens der Polizei bekannt wurde - in der Nacht auf Samstag ein Streit zwischen einem Bosnier (35) und seiner Frau in ihrer Wohnung in Innsbruck. Der Mann soll sie dabei massiv geschlagen, bedroht und auch gewürgt haben. Die „Krone“ weiß zusätzliche Informationen, die einem wahrlich unter die Haut gehen.