Dänemark stellt Bedingung für Lieferung von F-16

„Das sind die Bedingungen, egal ob es sich um Panzer, Kampfflugzeuge oder etwas anderes handelt“, erklärte der Minister laut der Nachrichtenagentur Ritzau. Selenskyj betonte am Montag in einer Rede im dänischen Parlament in Kopenhagen: „Wir sind heute hier, um Ihnen persönlich zu danken. Ich danke Ihnen allen, dass Sie uns in unserem schwierigen Kampf für die Freiheit helfen, für die Hilfe in diesem Krieg, den Russland in unser Land gebracht hat.“