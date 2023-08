Ukraine: 500.000 getötete oder verwundete Soldaten

Mehr Stellungskrieg als Gegenoffensive

Die ukrainische Gegenoffensive kommt nur langsam voran. Russische Truppen haben sich in den Wintermonaten tief eingegraben. Dieser Krieg ist längst zu einem Stellungskrieg geworden. Die russischen Verteidigungslinien sind nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsminister Olexij Resnikow teilweise so dicht vermint, dass an manchen Teilen der Front bis zu fünf Minen pro Quadratmeter liegen.