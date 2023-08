Niederlande und Dänemark liefern F-16-Kampfjets

Der ukrainische Präsident war am Sonntag in den Niederlanden eingetroffen. „Zum Schutz unserer Menschen vor dem russischen Terror“, teilte Selenskyj im Nachrichtenkanal Telegram mit. Die Kampfjets sollen geliefert werden, sobald die ukrainischen Truppen ihre Ausbildung an der Maschine abgeschlossen haben, kündigte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte auf einem Luftwaffenstützpunkt in Eindhoven an. „Die Niederlande und Dänemark verpflichten sich, F-16 an die Ukraine zu übergeben, sobald die Bedingungen für einen derartigen Transfer erfüllt sind.“