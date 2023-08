Russischer Kommandeur: Ukraine nicht zu schlagen

Chodakowski kritisierte russische Führung bereits früher

Laut der US-Denkfabrik „Institute for the Study of War“ (ISW) würden die Aussagen darauf hindeuten, dass das Vertrauen der russischen Streitkräfte in ihre Verteidigungslinien entlang der Hunderte Kilometer breiten Front in der Südukraine gesunken ist. Chodakowski hatte sich bereits früher kritisch über die russische Verteidigung im Grenzgebiet der ukrainischen Regionen Donezk und Saporischschja geäußert.