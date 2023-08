Brutale Attacke auf Angestellte in Wiener Bäckerei

Wegen schlechten Benehmens wurde ein 54-jähriger Mann aufgefordert, eine Bäckereifiliale am Praterstern in Wien-Leopoldstadt zu verlassen. Die Aufforderung stieß dem unerwünschten Kunden allerdings sauer auf - woraufhin er am nächsten Tag zurückkehrte, zu einem Sessel griff und die Angestellte damit attackierte. Die Polizei musste alarmiert werden.