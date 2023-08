Sittenstrolch befriedigte sich vor 2 Frauen selbst

Echt widerlich: ein Sittenstrolch soll sich am Dienstagabend vor zwei Spaziergängerinnen beim Pleschinger See in Steyregg ausgezogen und selbst befriedigt haben. Die örtliche Polizei fahndet nun nach dem offenbar schmerzbefreiten Triebtäter und ersucht die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise.