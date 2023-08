„E-Auto-Batterie muss sich im Härtetest beweisen“

Das chinesische Unternehmen CATL feiert seine neue E-Auto-Batterie. Sie soll Elektroautos in nur zehn Minuten auf eine Reichweite von 400 Kilometern bringen. Doch was gibt die Lithium-Eisenphosphat-Zelle wirklich her? Zwei Professoren der Technischen Universität in Wien analysieren die Neuheit aus dem Land der Mitte.