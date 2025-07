Österreicher in der Formel 1? Türe bleibt zu!

Zwei Formel-1-Klassiker in Serie. 300.000 Besucher stürmten zuletzt Spielberg, 480.000 Menschen kommen an diesem Wochenende nach Silverstone. Erinnerungen an rot-weiß-rote Erfolge werden wach. Niki Lauda und Gerhard Berger erreichten in Silverstone jeweils zwei zweite Plätze, Alexander Wurz fuhr 1997 als Benetton-Ersatzfahrer erstmals aufs Stockerl.