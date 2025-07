Grillgenuss mit Hellmann´s gewinnen!

Die Frauen-Fußball-EM in der Schweiz ist derzeit in vollem Gange – und ganz Europa fiebert mit, wenn die besten Teams des Kontinents um den Titel kämpfen. Auch wenn Österreich diesmal nicht am Start ist, sorgt das Turnier für reichlich Fußballbegeisterung. Perfekt also, um selbst in EM-Stimmung zu kommen – am besten beim Grillen mit dem „ZinsBurger“ und den neuen Hellmann’s Saucen.