Mega-Parade gegen Sabitzer: Real feiert Helden

„Da habe ich gedacht, dass wir ein großes Glück besitzen, Courtois zu haben. Er ist einer dieser Torhüter, die dir Spiele gewinnen“, lobte Cheftrainer Xabi Alonso seinen Schlussmann. Und was sagt der Real-Held? „Ich wollte nicht in die Verlängerung gehen. Wir waren zu zehnt gegen elf und ich habe alles gegeben, um an diesen Ball zu kommen“, so Courtois.