Hälfte der Schüler in Klassen sind Nichtschwimmer

„Früher waren es in einer Klasse vielleicht ein bis zwei Schüler, jetzt ist quasi die Hälfte Nichtschwimmer. Die Kinder werden auch immer ängstlicher, bleiben oft ohne Eltern gar nicht mehr im Schwimmkurs“, so Falzeder. Viel hänge auch mit dem Zuzug aus anderen Ländern zusammen, in denen nicht so viel geschwommen wird wie bei uns.

Wichtige Tipps: „Nie weiter als eine Armlänge entfernt von einem Nichtschwimmer sein. Kinder sollten kräftige, leuchtende Neonfarben tragen. Gerade in einem See fallen sie sonst nicht auf, wenn sie unter Wasser sind.“