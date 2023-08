Youngster ballert sich ins Heim-Viertelfinale

Sprung in der Weltrangliste

Im Viertelfinale wartet nun ein weiterer Russe. Der in Kkottingbrunn an Nummer drei gesetzte Marat Sharipov (ATP-Nr. 521) setzte sich gegen Lukas Palovic (Svk) problemlos nach 94 Spielminuten mit 6:4 und 6:4 durch. Unabhängig vom Ausgang des Viertelfinalduells wird der ÖTV-Youngster einen Sprung in der Weltrangliste machen. Nachdem er im April für seinen Semifinaleinzug beim M15-Turnier in Antalya (Tur) bereits vier ATO-Punkte „kassiert“ hatte, kommen mit dem Erreichen des Viertelfinals von Kottingbrunn zwei weitere Zähler dazu. Damit wird Schwärzler in der aktuallisierten Weltrangliste von Rang 1313 aus erstmals einen Sprung in die Top-1200 machen.