Joel Schwärzler kämpfte sich ins EM-Halbfinale

ÖTV-Ass Joel Schwärzler ist bei der U18-Europameisterschaft in Klosters (Sz) ins Halbfinale eingezogen. Zwar musste er wie schon in den beiden Runden zuvor auch gegen den starken Ukrainer Andrii Zimnokh über die volle Distanz gehen, siegte am Ende aber verdient mit 7:5, 6:7(4) und 6:4.