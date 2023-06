ÖTV-Youngster stürmt ins French Open-Achtelfinale

Ganz nach Wunsch war dem 17-jährigen Joel Schwärzler der Auftakt in die French Open nicht geglückt. Im Einzel setzte er sich zum Auftakt zwar 2:6, 6:3, 6:3 gegen den Briten Oliver Bonding durch und feierte damit seinen ersten Matchsieg bei einem Junioren-Grand-Slam. Im Doppel kam für den Harder an der Seite von Alejandro Melero Kretzer (Sp) - mit ihm triumphierte er beim J500-Turnier in Offenbach (D) - aber bereits in Runde eins das überraschende Aus gegen Exsted/ Schoen (US/Sz). „Es war noch nicht das Level, auf dem ich spielen will“, erklärte der Vorarlberger.