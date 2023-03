Supertalent Schwärzler ist ab sofort ein Bulle

Was sind das für Nachrichten, die Joel Schwärzler auf seinem Instagram-Kanal zu verkünden hatte! „Mehr als stolz, ein Teil der Red Bull Austria-Familie zu sein“, schreibt der Harder. Denn das 17-jährige Tennis-Talent wurde in den in seiner Sportart sehr begrenzten Kreis aufgenommen, durfte das sogar selbst auf Socialmedia bekanntgeben. Aus der österreichischen Tenniswelt wurden bisher erst zwei Sportler in das Bullen-Team berufen. Dominic Thiem ist natürlich einer davon, außerdem die damals 15-jährige Dornbirnerin Tamira Paszek.