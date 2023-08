Neue Hoffnung für Bau der Traisental-Schnellstraße

Verfahren gegen Ministerin eingestellt

Mit Ex-Nationalrat Anton Heinzl und Vizebürgermeister Ludwig an der Spitze hatte die Initiative Pro S 34 – unterstützt von FPÖ- und ÖVP-Politikern – im April mittels Sachverhaltsdarstellung Ermittlungen gegen Leonore Gewessler (Grüne) gefordert. Der Vorwurf: Die Ministerin breche ein Gesetz, wenn sie die vom Nationalrat beschlossene Schnellstraße nicht bauen lasse. „Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Wien mitgeteilt, dass mangels Anfangsverdacht das Verfahren eingestellt ist“, so Ludwig. Nun wird eine parlamentarische Anfrage vom St. Pöltner SPÖ-Nationalrat Robert Laimer folgen – ob es in der Causa eine Weisung der grünen Justizministerin gegeben habe.