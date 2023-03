Gerichtsurteil als Dämpfer für geplante S 34

Dass bei einer Prüfung der Umweltverträglichkeit auch das europäische Naturschutzrecht berücksichtigt werden muss, hat man beim Land offenbar vergessen. Aus diesem Grund wurde jetzt nämlich die Genehmigung des sogenannten Spange Wörth, die das Gewerbegebiet NÖ Central mit der ebenfalls noch nicht gebauten S…34 um St. Pölten verbinden soll, wieder aufgehoben. So steht es zumindest in einem Urteil des Bundesverwaltungsgericht, wonach etwa Fledermäuse, Vögel und andere tierische Bewohner des Areals durch die vorgeschlagenen Maßnahmen nicht ausreichend geschätzt seien. Das ist per se noch kein Todesurteil für die Spange – und schon gar nicht für das gesamte Schnellstraßenprojekt.