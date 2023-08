Ich bin ein Star, holt mich zu euch!

Extreme Dichte

Mit Benzema (35) folgte der aktuelle Weltfußballer, danach viele Routiniers, die unter Palmen für irre Gehälter in die Pension gleiten. Doch mittlerweile wechseln auch Profis auf dem sportlichen Höhepunkt, so entschied sich zuletzt der 26-jährige Wolverhampton-Kapitän Rúben Neves gegen Barça und für Saudi-Arabien. Die Dichte an Stars ist extrem, mit Neymar ist der nächste große Name fix, nachdem viele europäische Topklubs dem Offensivspieler von Paris absagten. Vor der Unterschrift bei Al-Hilal soll der 31-Jährige bei stundenlangen Verhandlungen darum gekämpft haben, für die nächste Saison an Barcelona ausgeliehen zu werden - die Saudis lehnten ab.