Neymar kassiert halbe Million pro Saudi-Posting

Viele Stars in der Wüste

Nach dem Portugiesen Cristiano Ronaldo wäre Neymar der nächste Superstar, der seine Karriere in Saudi-Arabien fortsetzt. Zuletzt waren auch Sadio Mane vom FC Bayern München, Real Madrids Karim Benzema und Jordan Henderson von Liverpool in die Saudi Pro League gewechselt. Auch der deutsche Trainer Matthias Jaissle, der zuvor Österreichs Meister Salzburg trainiert hatte, unterschrieb dort einen Vertrag.