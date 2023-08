Bis zu 400 Mio. Gehalt! Neymar-Wechsel offiziell

Zusätzlich erhält PSG eine Ablöse von knapp unter 100 Millionen Euro. Bei Al-Hilal erhält Neymar die Rückennummer 10. In einem 70-sekündigen Videoclip des saudischen Klubs verkündete der 31-Jährige am Dienstag: „Ich bin hier in Saudi-Arabien. Ich bin in Hilal.“ Der Brasilianer könnte am Samstag im Spiel gegen Al-Fayha erstmals für seinen neuen Verein auflaufen.