Unwetter: So sind Sie für alle Fälle vorbereitet

Wie die jüngsten Unwetter gezeigt haben, können uns derartige Krisen jederzeit auf die Probe stellen – und nicht immer können die Einsatzkräfte sofort zur Stelle sein. Deshalb appellieren die Blaulichtorganisationen und der Zivilschutzverband immer wieder an die Eigenverantwortung und den Selbstschutz. „Der Katastrophenfall wird in der Bevölkerung gerne verdrängt. Dabei sollte man sich auf solche Situationen vorbereiten“, so Anton Podbevsek, Direktor des Kärntner Zivilschutzverbandes.