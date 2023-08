So sehen die Folgen der Unwetterkatastrophe aus

Hochwasserrückgang an den meisten Pegeln

In der Steiermark sanken in den meisten betroffenen Gebieten die Pegel der Flüsse und Bäche. Jener der Mur stieg jedoch deutlich an, wie eine Übersicht der Landesregierung Steiermark zeigte. Der Hydrographische Dienst des Landes erwartete auch in Kärnten einen deutlichen Hochwasserrückgang an den meisten Pegeln, mit Ausnahme an der Glan und an der unteren Gurk.