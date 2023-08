Anrainer schildern: „Ganzes Auto wurde versenkt“

Konrad und Josephine Mandl wohnen gemeinsam mit ihren Schwiegereltern in Loibach - jener Ortschaft, in der seit Freitagmorgen Ausnahmezustand herrscht. Die Jungfamilie beschreibt gegenüber der „Krone“ die dramatischen Sekunden, in denen sich der Starkregen in der Garageneinfahrt in kürzester Zeit zu heftigen Wassermassen formierte: „Gegen 2 Uhr in der Nacht haben wir bemerkt, dass Wasser in die Garage und in den Keller läuft. Ich wollte noch das Auto hinausstellen, da war es leider schon zu spät“, erzählt Mandl.