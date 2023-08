Nach Frachter-Inferno: 500 E-Autos offenbar intakt

Nach dem schweren Brand auf dem japanischen Autofrachter Fremantle Highway Ende Juli in der Nordsee läuft die Inspektion des Schiffs auf Hochtouren. Die vier obersten Decks seien so schwer beschädigt, dass man sie kaum betreten könne, sagte der Chef des zuständigen Bergungsunternehmens. Etwa 2700 der insgesamt rund 3800 Autos an Bord seien zerstört. Aber: Auf den vier unteren Decks seien etwa 1000 Autos, darunter 500 elektrische, in einem guten Zustand. Aber noch ist unklar, wie sie geborgen werden können.