Janine Bex: „Ich lasse mich nicht unterkriegen!“

„Krone“: Frau Gemeinderätin, was ist der wahre Grund, warum ihr Kleinkind bei fast jeder Sitzung, die sich ja oft über den ganzen Tag erstreckt, dabei ist?

Janine Bex: Stillenden Müttern bleibt oftmals keine Wahl. Doch während mein Baby nah bei mir im Tragetuch schläft, kann ich die Diskussionen verfolgen, Redebeiträge halten und Inhaltliches diskutieren. Für uns Frauen mit Betreuungspflichten würde ein unterstützendes Umfeld erheblich dazu beitragen, dass wir diese Mehrfachbelastung besser bewältigen können. Familienpolitisch sehe ich auch außerhalb vom Innsbrucker Gemeinderat noch erheblichen Verbesserungsbedarf. Aufgabe der Politik wäre es, nicht Müttern das Leben unnötig zu erschweren, sondern sie zu unterstützen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern. In dieser Hinsicht sehe ich weiterhin Aufholbedarf in der Ausgestaltung eines familienfreundlichen Umfeldes - und zwar in allen Berufen.