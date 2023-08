Eine Chance für die heimischen Moore

Bereits ein Jahr vor Beginn der Baumaßnahmen wurden Messpegel in Salgenreute eingesetzt, um nach Projektabschluss konkrete Ergebnisse der Veränderungen zu erhalten. Darüber hinaus führte Sarah Brach vom Institut für Botanik in Wien in Kooperation mit der inatura Dornbirn eine Zustandserfassung der Moose vor der Renaturierung durch. Diese Untersuchung soll in einigen Jahren wiederholt werden, um einen Vergleich zu ziehen.