Bei diesem Unwetter geht Ihre Solaranlage kaputt

Bereits am 10. März startete die heurige Hagelsaison in Kärnten. In St. Veit wurden die Straßen von einer eisigen Schicht überzogen. In der Folge wurde fast ganz Österreich von Hagel-Unwettern heimgesucht. Vor allem die Landwirtschaft ist von den eisigen Spielverderbern stark betroffen. Ernteausfälle sind jährliche Begleiter, eigene Versicherungen federn die Schäden in den meisten Fällen jedoch teilweise ab.