Ukrainekrieg: Putins Fleischwolf spuckt irres Geld

Niemand kämpft aus Überzeugung

„Die Entschädigungszahlungen an die Familien der Gefallenen sind wirklich riesig, in einigen Fällen sogar größer als in den Vereinigten Staaten“, sagt Ökonom Inosemzew dazu. „Viele Menschen in Russland sehen diese Zahlungen und sind bereit, dafür an der Front ihr Leben zu riskieren.“