„Eine verdammte Hölle“: Russen-Telefonate abgehört

„Das ist kein Krieg, das ist eine verdammte Hölle“, bringt es ein Mann in einem Gespräch mit einem Freund in der Heimat auf den Punkt. Von seiner Einheit, ursprünglich 240 Mann, seien nur 94 übrig. Der Soldat, der seit zwei Monaten im Einsatz ist, beschwert sich auch über die schlechte Versorgungslage. „Es gibt keinen Nachschub, wir leben wie verdammte Hunde in Löchern“, sagt er. Zwei Tage seien er und seine Kameraden im Keller eines zerstörten Hauses gesessen und hätten nur rohe Kartoffeln gegessen. Er berichtet auch von Plünderungen. Sein Gesprächspartner weist ihn daraufhin an, am Telefon nicht zu viel zu sagen.