Fataler Sturz vor Ski-Bar: Abgrund nicht gesichert

Es sollte ein entspannter, ein lustiger Abend werden, am 17. April 2022. Als Lara T., eine 25-jährige Kellnerin, mit einigen Kollegen das Saisonende in einem Vorarlberger Wintersportort feiern wollte. Und tatsächlich - die Party in einem bekannten Apres-Ski-Lokal verlief zunächst wie geplant. Die jungen Leute plauderten fröhlich miteinander, aßen ein paar Happen, tranken Bier.